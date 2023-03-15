Женщина скрыла крупный выигрыш от мужа и ушла к другому мужчине

Asia One: женщина выиграла в лотерею миллионы рублей и не сказала об этом мужу

Мужчина из Таиланда обвинил возлюбленную в том, что она скрыла от него крупный выигрыш и ушла к другому мужчине. Об этом сообщает Asia One.

Нарин и Чавиван прожили в гражданском браке 20 лет, у них три дочери. В 2014 году семья уехала в Южную Корею на заработки, чтобы погасить долг в два миллиона бат (4,3 миллиона рублей). Впоследствии 43-летняя Чавиван вернулась в Таиланд, чтобы заботиться о детях, а муж продолжал работать за границей.

Однажды дочери сказали ему, что Чавиван выиграла в лотерею 12 миллионов бат (26,3 миллиона рублей). Узнав об этом, он попытался связаться с женщиной, но та проигнорировала его. Тогда он приехал в Таиланд, чтобы поговорить лично, и обнаружил, что незадолго до этого она вышла замуж за другого мужчину.

«Я был в шоке и не знал, что делать. Я разочарован. Не ожидал, что жена так поступит со мной после 20 лет брака», — заявил он. По словам мужчины, на его банковском счете осталось всего 60 тысяч бат (131,5 тысячи рублей), так как он ежемесячно переводил Чавиван деньги.

Таец обратился к известному адвокату и намерен доказать в суде свои права на часть выигрыша. Он подчеркнул, что родственники и друзья знали об их отношениях с Чавиван, хотя у них не было официального свидетельства о браке.

Женщина отрицает обвинения и подала ответную жалобу на Нарина, обвинив его в клевете. Она утверждает, что несколько лет назад мужчина сам разорвал с ней отношения по телефону и что соседи знали об этом.

Согласно жалобе, мужчина лжет, что ежемесячно переводил семье по 27-30 тысяч бат (60-66 тысяч рублей). В действительности его дочери получали лишь 3-4 тысячи бат (6,5-8,7 тысячи рублей) в месяц.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из Китая утаил от жены и ребенка, что сорвал джекпот, и явился за призом в костюме героя мультфильма. Китаец объяснил, что сохранил новость о выигрыше огромной суммы в тайне от семьи, так как опасается, что жена и ребенок начнут лениться или будут считать себя лучше других людей из-за богатства.