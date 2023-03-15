В России вырос спрос на одну категорию товаров на маркетплейсах

Аналитики Moneyplace сообщили о росте спроса товаров для невысоких на маркетплейсах

В России за год вырос спрос на продукцию для невысоких на маркетплейсах, сообщает сервис аналитики Moneyplace. Wildberries стал продавать в десять раз больше таких товаров, следует из подсчетов, с которыми ознакомилась «Лента.ру». Также увеличился ассортимент и количество продавцов в этой категории.

С января 2022 года на Wildberries появилась новая категория «для невысоких», которая сейчас на пике, отмечают специалисты компании. Рост продаж за год составил 964 процента, оборот увеличился на 772 процента, а ассортимент — на 559 процентов.

СЕО сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев считает, что это связано с ростом популярности маркетплейсов.

«Мы проанализировали Wildberries как основную площадку и увидели резкий скачок продаж и товаров. Если сравнивать два отрезка — это февраль 2022 года и февраль 2023 года, — то мы видим рост на 800 процентов по обороту и на 365 процентов по количеству товаров. То есть видна заинтересованность селлерами этой категорией. С чем это может быть связано? В первую очередь с тем, что e-com сильно развивается, и основная масса продукции с офлайн магазинов, с оптовых складов, с производителей перекочевывает на маркетплейсы, и селлеры пополняют все новые и новые категории», — объяснил он.

Интерес к товарам для невысоких на Wildberries в течение всего года планомерно увеличивался практически с нуля, отметил специалист. По его словам, это говорит о том, что маркетплейсы постепенно заполняют даже самые непопулярные ниши, и туда перетекает спрос.

«Грубо говоря, если два года назад потенциальный покупатель вбил бы в "Яндексе" "купить товары для невысоких", ему бы Wildberries даже бы не показался, потому что такой категории не существовало, там не было ассортимента. Как только продавцы зашли на Wildberries и начали пополнять своей продукцией эту новую категорию, то она начала появляться для потенциальных покупателей как внутри самого Wildberries, так и во внешнем интернете», — сказал Дмитрий Ермолаев.

Такая тенденция наблюдается не только для товаров для невысоких. Есть и другие категории, которые рождаются на маркетплейсах и активно заполняются ассортиментом продавцами, потому что бум маркетплейсов не закончился, он продолжается, и все больше селлеров заходят на маркетплейсы Дмитрий Ермолаев СЕО сервиса аналитики Moneyplace

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