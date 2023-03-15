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13:43, 15 марта 2023Ценности

Российский врач раскрыл правду о вреде грудных имплантов

Российский хирург Павел Моргачев исключил непереносимость грудных имплантов

Фото: Marko Poplasen / Shutterstock / Fotodom

Российский пластический хирург Павел Моргачев раскрыл правду о вреде грудных имплантов. Соответствующий комментарий приводит News.ru.

По словам эксперта, непереносимость современных медицинских изделий для изменения размера и формы груди исключена. Специалист объяснил, что в составе имплантов используют очищенный силиконовый гель, который подходит иммунной системе человека.

«В ряде случаев образуется “неправильная” капсула, сжимающая имплант, однако при его правильной установке и соблюдении всех предписаний врача, а также исправном ношении компрессионного белья, эта проблема вас вряд ли коснется», — уточнил Могачев.

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Помимо этого, доктор добавил, что абсолютными противопоказаниями для маммопластики (хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков — прим. «Ленты.ру») являются онкология и аутоиммунные заболевания, в большей степени влияющие на заживляемость самих тканей и рубцов.

В феврале пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов назвал россиянкам распространенные операции на грудь. Так, специалист выделил подтяжку молочных желез, в которой также используются импланты.

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Екатерина Ештокина
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