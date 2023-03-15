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15:06, 15 марта 2023Из жизни

17-летняя испанская принцесса собралась в армию

Испанская принцесса Астурийская Леонор отправится в армию на три года
Принцесса Леонор

Принцесса Леонор. Фото: Vincent West / Reuters

Старшая дочь короля Испании, принцесса Астурийская Леонор, собралась отправиться на военную службу. Об этом сообщает Reuters.

17-летняя испанская принцесса будет служить в армии с августа. Военная подготовка будущей королевы займет три года. «Как во всех парламентских монархиях, у наследника престола должны быть военное прошлое и армейская карьера», — прокомментировала эту информацию министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Первый год принцесса проведет в Высшей военной академии в Сарагосе, а на второй перейдет в военно-морскую школу, где в частности будет обучаться на борту барка «Хуан Себастьян де Элькано». В третий год службы наследница престола будет учиться в Главной военно-воздушной академии.

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В данный момент дочь испанского монарха заканчивает Атлантический колледж в Великобритании. Ей исполнится 18 лет 31 октября. «Однажды главнокомандующим станет женщина. В последние годы мы прикладываем большие усилия для увеличения количества женщин в армии», — сказала Роблес.

Принцесса Леонор родилась в 2005 году и занимает первое место в очередности престолонаследия испанской монархии. Она является старшей дочерью короля Филиппа VI и королевы Софии Греческой.

Ранее сообщалось, что голландскую принцессу заперли во дворце. Старшую дочь короля Нидерландов Виллема-Александра Катарину-Амалию заставили вернуться из общежития Амстердамского университета во дворец из-за угроз со стороны марокканской мафии.

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Никита Савин
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