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23:10, 15 марта 2023Мир

Глава Генштаба США сообщил о планах поговорить с Герасимовым

Глава Генштаба США Милли заявил о планах поговорить с российским коллегой Герасимовым
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Генштаба США Марк Милли сообщил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым после инцидента с американским дроном в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС.

«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым», — заявил Милли в среду, 15 марта, в ходе пресс-конференции. Он добавил, что беседа уже запланирована.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

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Марина Совина
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