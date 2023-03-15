Чиновники Пентагона рассказали о возможных контактах инопланетян с Землей

Чиновники Пентагона рассказали, что инопланетяне могут посещать Солнечную систему

Инопланетяне могут посещать нашу Солнечную систему и запускать небольшие зонды, подобные миссиям, которые проводит НАСА при изучении других планет. Об этом в проекте исследовательского отчета заявили чиновники Пентагона, передает Fox News.

Документ подготовлен директором Управления Пентагона по разрешению аномалий Шоном Киркпатриком и заведующим кафедрой астрономии Гарвардского университета Авраамом Лебом. Согласно отчету, Конгресс поручил НАСА найти 90 процентов всех объектов вблизи Земли размером более 140 метров в 2005 году, что привело к созданию телескопов Pan-STARRS.

19 октября 2017 года Pan-STARRS обнаружил необычный межзвездный объект, который позже был назван «Оумуамуа», или разведчик на гавайском языке. Объект имел сигарообразную форму, казался плоским и отлетел от Солнца, не показывая кометного хвоста, что заставило ученых поверить в то, что он был искусственным.

«Искусственный межзвездный объект потенциально может быть головным кораблем, который выпускает множество небольших зондов во время своего близкого прохода к Земле, операционная конструкция, не слишком отличающаяся от миссий НАСА», — говорится в отчете.

В отчете также рассказали, что за шесть месяцев до того, как Оумуамуа максимально приблизился к Земле, межзвездный метеор метрового размера IM2 упал на Землю и показал идентичную скорость относительно Солнца на больших расстояниях и форму, идентичную Оумуамуа.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США все чаще предупреждают об угрозе реальных неопознанных летающих объектов (НЛО), никак не связанных со шпионскими воздушными шарами. По многочисленным сообщениям американских военных, НЛО, способные разгонятся до скорости звука и неподвижно зависать в воздухе вне зависимости от погодных условий, не обладающие никакими видимыми двигателями или формой фюзеляжа, напоминающей современные самолеты, регулярно появляются в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

