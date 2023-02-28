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15:09, 28 февраля 2023Мир

Военные США заявили об угрозе реальных НЛО

Politico: в США заявили об угрозе реальных НЛО, которые не связаны со шпионскими шарами

Фото: Toby Melville / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США все чаще предупреждают об угрозе реальных НЛО, никак не связанных со шпионскими воздушными шарами. Об этом пишет Politico.

«У нас есть нечто, летающие над нашими военными базами и полигонами, и мы не знаем, что это такое», — цитирует издание американского сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

По многочисленным сообщениям американских военных, НЛО, способные разгонятся до скорости звука и неподвижно зависать в воздухе вне зависимости от погодных условий, не обладающие никакими видимыми двигателями или формой фюзеляжа, напоминающей современные самолеты, регулярно появляются в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

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Глеб Бажуткин
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