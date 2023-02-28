Военные США заявили об угрозе реальных НЛО

Politico: в США заявили об угрозе реальных НЛО, которые не связаны со шпионскими шарами

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США все чаще предупреждают об угрозе реальных НЛО, никак не связанных со шпионскими воздушными шарами. Об этом пишет Politico.

«У нас есть нечто, летающие над нашими военными базами и полигонами, и мы не знаем, что это такое», — цитирует издание американского сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

По многочисленным сообщениям американских военных, НЛО, способные разгонятся до скорости звука и неподвижно зависать в воздухе вне зависимости от погодных условий, не обладающие никакими видимыми двигателями или формой фюзеляжа, напоминающей современные самолеты, регулярно появляются в воздушном пространстве Соединенных Штатов.