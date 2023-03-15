Американский военный Ноктис Дрейвен: Запад не сможет победить Россию на поле боя

На сегодняшний день Запад понимает, что не сможет победить Россию на поле боя. Об этом заявил американский военный Ноктис Дрейвен. Таким образом он раскритиковал в своем Twitter заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что главная цель ее правительства — смена власти в России.

Он отметил, что военное поражение России для Запада сейчас невозможно, так как страна очень сильна на поле боя. «Он продолжит делать то, что делал всегда — пытаться атаковать из тени», — считает военный.

По словам Дрейвена, вместо прямых столкновений Запад «влезает» в разные страны и «создает там суматоху, бедствия и беспорядки». Помимо этого, на таких территориях он пытается настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его на того человека, кто станет выполнять приказы.

В заключение Дрейвен посоветовал подписчикам представить себе «великого воина, которого невозможно победить в бою». Если расправа с воином таким образом невозможна, то «скрытый тенью и замаскированный убийца подсыпает яд в его напиток», утверждает американский военный.

Ранее в марте ветеран ВС США Ноктис Дрейвен посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине. Он призвал к переговорам Москвы и Киева. «Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны», — заявил американский военный и отметил, что мир казался простым делом, если не считать некоторых деталей.