Американский военный оценил намерение Запада в отношении России
На сегодняшний день Запад понимает, что не сможет победить Россию на поле боя. Об этом заявил американский военный Ноктис Дрейвен. Таким образом он раскритиковал в своем Twitter заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что главная цель ее правительства — смена власти в России.
Он отметил, что военное поражение России для Запада сейчас невозможно, так как страна очень сильна на поле боя. «Он продолжит делать то, что делал всегда — пытаться атаковать из тени», — считает военный.
По словам Дрейвена, вместо прямых столкновений Запад «влезает» в разные страны и «создает там суматоху, бедствия и беспорядки». Помимо этого, на таких территориях он пытается настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его на того человека, кто станет выполнять приказы.
В заключение Дрейвен посоветовал подписчикам представить себе «великого воина, которого невозможно победить в бою». Если расправа с воином таким образом невозможна, то «скрытый тенью и замаскированный убийца подсыпает яд в его напиток», утверждает американский военный.
Ранее в марте ветеран ВС США Ноктис Дрейвен посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине. Он призвал к переговорам Москвы и Киева. «Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны», — заявил американский военный и отметил, что мир казался простым делом, если не считать некоторых деталей.