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10:23, 15 марта 2023Мир

Американский военный оценил намерение Запада в отношении России

Американский военный Ноктис Дрейвен: Запад не сможет победить Россию на поле боя

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

На сегодняшний день Запад понимает, что не сможет победить Россию на поле боя. Об этом заявил американский военный Ноктис Дрейвен. Таким образом он раскритиковал в своем Twitter заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что главная цель ее правительства — смена власти в России.

Он отметил, что военное поражение России для Запада сейчас невозможно, так как страна очень сильна на поле боя. «Он продолжит делать то, что делал всегда — пытаться атаковать из тени», — считает военный.

По словам Дрейвена, вместо прямых столкновений Запад «влезает» в разные страны и «создает там суматоху, бедствия и беспорядки». Помимо этого, на таких территориях он пытается настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его на того человека, кто станет выполнять приказы.

В заключение Дрейвен посоветовал подписчикам представить себе «великого воина, которого невозможно победить в бою». Если расправа с воином таким образом невозможна, то «скрытый тенью и замаскированный убийца подсыпает яд в его напиток», утверждает американский военный.

Ранее в марте ветеран ВС США Ноктис Дрейвен посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине. Он призвал к переговорам Москвы и Киева. «Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны», — заявил американский военный и отметил, что мир казался простым делом, если не считать некоторых деталей.

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Варвара Кошечкина
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