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18:52, 11 марта 2023Мир

Американский военный посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине

Ветеран ВС США Дрейвен призвал к переговорам Москвы и Киева после просмотра видео из Крыма

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Москва и Киев могли бы жить в согласии, им необходимо вернуться к переговорам. Об этом заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, просмотрев видео с природой Крыма в Twitter.

Ролик появился в аккаунте представительства МИД России в Симферополе. «Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны», — заявил американский военный и отметил, что мир между двумя странами казался простым делом, если не считать некоторых деталей.

По его словам, российская сторона хотела урегулировать конфликт, однако «злой язык нашептывал Украине другое». Дрейвен считает, что нежелание Киева соглашаться на урегулирование конфликта связано с вмешательством западных лидеров.

Ранее Дрейвен заявил, что западные страны не намерены останавливаться после окончания конфликта на Украине. По его словам, вскоре мир с ностальгией вспомнит о нынешних «ужасных» днях.

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Варвара Кошечкина
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