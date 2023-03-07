Американский ветеран раскрыл планы Запада после окончания конфликта на Украине

Американский ветеран Дрейвен: Запад не остановится после окончания конфликта на Украине

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен предупредил, что западные страны не намерены останавливаться после окончания конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Запад не зря «вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал» Киев. Он заверил, что конфликт между Россией и Украиной не будет концом.

Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами Ноктис Дрейвен Ветеран Вооруженных сил США

Также американский ветеран отметил, что в скором времени мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних «ужасных» днях.

Дрейвен ранее также заявлял, что Соединенные Штаты, наблюдая за конфликтом на Украине, столкнулись с отрезвляющей правдой о мощи российской армии и выяснили, что Россия — совсем не то, чего они ожидали.

Ветеран подчеркнул, что многие годы американская пропаганда убеждала граждан в том, что США непобедимы. По его мнению, нынешнее противостояние сможет открыть американцам глаза и спасти их.

Помощь Запада Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за последний год общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил около 14 миллиардов евро, что сделало ее самым большим донором Киева в континентальной Европе.

По его словам, Германия продолжает финансово оказывать помощь Украине. Помимо этого, как сообщил политик, страна намерена и дальше поставлять солдатам ВСУ военную технику.

В конце февраля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов долларов.

Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) Пентагон

Уточняется, что в новый пакет поддержки войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских реактивных систем залпового огня HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских установок, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также средства для разминирования и коммуникационное оборудование.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза в марте выделить один миллиард евро на поставку оружия, запрошенного Вооруженными силами Украины.

По его словам, деньги должны быть выделены из Европейского фонда мира. Ожидается, что они пойдут на закупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Боррель также предложил предоставить европейским странам «выгодную ставку возмещения расходов, до 90 процентов, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что ряд депутатов ЕС относится к поставкам оружия Украине как к соревнованию с США. По его словам, они забывают о том, что именно Европа ощущает на себе негативные последствия конфликта.

Европа и трансатлантическое пространство находятся просто в военном психозе. Это шок — слушать в Брюсселе депутатов, которые воспринимают как соревнование, кто даст больше оружия Украине — США или Европа Петер Сийярто Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Планы по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев ждет инвестиций со стороны Германии, Франции и Италии для восстановления страны. По словам политика, Украина решила отдать приоритет европейскому рынку. «В Африке мы планируем расширить хранилища для нашей сельскохозяйственной продукции, по крайней мере в двух крупных странах», — сказал он.

Украинский лидер отметил, что американская сторона помогает Киеву «наращивать передовые технологии». Он подчеркнул, что страна находится на передовых позициях в разработке и создании беспилотников, в системах связи, а также робототехнике всех видов.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис допустил, что страна может использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, однако пока для такого шага нет правовой основы.

Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе. Но нужно действовать в правовых рамках. В настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств Иньяцио Кассис Министр иностранных дел Швейцарии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон также допускал конфискацию российских активов в интересах Киева. По его мнению, восстановление Украины напоминает американский «план Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны, поэтому замороженные российские активы смогли бы стать решением проблемы.

Глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с украинскими представителями в Киеве в январе также пообещал, что все замороженные средства, принадлежащие России, пойдут на восстановление Украины.

Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины Шарль Мишель Глава Совета ЕС

Кроме того, правительство Японии выделило Украине грант на 170 миллионов долларов для восстановления критически важной инфраструктуры. Ожидается, что выделенные японским правительством средства пойдут на закупку японских товаров и услуг для восстановления Украины.