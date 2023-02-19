Зеленский понадеялся на помощь Германии и Франции в восстановлении Украины

Зеленский: Украина ждет инвестиций со стороны Германии и Франции для восстановления страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет инвестиций со стороны Германии, Франции и Италии для восстановления страны. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашем восстановлении», — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина решила отдать приоритет европейскому рынку. «В Африке мы планируем расширить хранилища для нашей сельскохозяйственной продукции, по крайней мере в двух крупных странах», — сказал он.

По его словам, американская сторона помогает Украине «наращивать передовые технологии». Он отметил, что Киев находится на передовых позициях в разработке и создании беспилотников, в системах связи, а также робототехнике всех видов.

Ранее бывший сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шаке заявил, что США вынудят страны Евросоюза платить за восстановление Украины после окончания конфликта за счет своего политического влияния в НАТО.