Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 15 марта 2023Забота о себе

Сексолог дала несколько советов по созданию интимных селфи

Сексолог Чайлд: для хорошего интимного селфи нужны естественный свет и музыка

Фото: Monika Kozub / Unsplash

Австралийская сексолог и секс-коуч Элис Чайлд дала несколько рекомендаций по созданию интимных селфи. Их приводит издание Fashion Journal.

По словам Чайлд, для хорошего селфи нужны естественный вечерний или утренний свет либо свет от свечей, а также любимая музыка. «Потанцуйте, подвигайтесь, создайте себе сексуальную атмосферу — и дело пойдет. Также можно сделать тренировку или принять позу культуриста, чтобы разогнать кровь по телу», — рекомендовала она, добавив, что можно и помастурбировать перед съемкой или во время нее, чтобы лучше чувствовать свое тело.

Еще один совет Чайлд — не торопиться и перепробовать все удачные углы, наиболее выгодно показывающие тело. Телефон для этого, уточнила она, лучше держать не в руке, а расположить на штативе или удобной поверхности. «И снимайте столько кадров, сколько можете, потом пролистаете альбом и выберете лучшее. Серьезно, не останавливайтесь на паре-тройке снимков», — попросила секс-коуч.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

Чайлд также попросила не забывать об этике и безопасности. Интимные фото, по ее словам, можно посылать только с согласия принимающей стороны и взвесив все связанные с этим риски. «Есть ли на фото лицо или выдающая вас татуировка? Вы послали ее в обычном мессенджере или в приложении со сгорающими сообщениями?» — привела она примеры вопросов, которые стоит задать себе.

Ранее на Reddit дали советы партнерам девушек, размещающих свои интимные фото и видео на платформе для взрослых OnlyFans. Один из комментаторов заявил, что продажа подобных снимков — такая же секс-работа, как и проституция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
Голая уборщица рассказала о клиентах с самыми чистыми домами
Сексолог дала несколько советов по созданию интимных селфи
Умер советский диссидент Сергей Григорьянц
У обезьян и людей обнаружили одинаковые склонности к изменению сознания
Опубликованы гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
Депутат назвал условие для лишения приобретенного гражданства
52-летняя ведущая снялась топлес в рекламе бренда косметики
Российские бизнесмены попросили поднять порог ущерба по статьям УК
Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.