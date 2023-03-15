Сексолог дала несколько советов по созданию интимных селфи

Сексолог Чайлд: для хорошего интимного селфи нужны естественный свет и музыка

Австралийская сексолог и секс-коуч Элис Чайлд дала несколько рекомендаций по созданию интимных селфи. Их приводит издание Fashion Journal.

По словам Чайлд, для хорошего селфи нужны естественный вечерний или утренний свет либо свет от свечей, а также любимая музыка. «Потанцуйте, подвигайтесь, создайте себе сексуальную атмосферу — и дело пойдет. Также можно сделать тренировку или принять позу культуриста, чтобы разогнать кровь по телу», — рекомендовала она, добавив, что можно и помастурбировать перед съемкой или во время нее, чтобы лучше чувствовать свое тело.

Еще один совет Чайлд — не торопиться и перепробовать все удачные углы, наиболее выгодно показывающие тело. Телефон для этого, уточнила она, лучше держать не в руке, а расположить на штативе или удобной поверхности. «И снимайте столько кадров, сколько можете, потом пролистаете альбом и выберете лучшее. Серьезно, не останавливайтесь на паре-тройке снимков», — попросила секс-коуч.

Чайлд также попросила не забывать об этике и безопасности. Интимные фото, по ее словам, можно посылать только с согласия принимающей стороны и взвесив все связанные с этим риски. «Есть ли на фото лицо или выдающая вас татуировка? Вы послали ее в обычном мессенджере или в приложении со сгорающими сообщениями?» — привела она примеры вопросов, которые стоит задать себе.

Ранее на Reddit дали советы партнерам девушек, размещающих свои интимные фото и видео на платформе для взрослых OnlyFans. Один из комментаторов заявил, что продажа подобных снимков — такая же секс-работа, как и проституция.