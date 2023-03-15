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16:55, 15 марта 2023Силовые структуры

Сотрудник МВД получил ранение во время стрельбы в Вятских Полянах

Пьяный житель Вятских Полян, открывший стрельбу из окна своей квартиры, ранил полицейского

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудник полиции получил ранение в результате рикошета в городе Вятские Поляны — там 47-летний пьяный местный житель открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Кировской области.

По данным ведомства, в 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из ружья, находясь в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. На место сразу выехали сотрудники МВД. Выяснилось, что нарушитель — охотник. После приезда правоохранителей он стал стрелять в их сторону из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья.

«Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает», — уточнили в УМВД.

Как сообщалось ранее, мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Известно, что в течение нескольких дней до инцидента мужчина употреблял алкоголь.

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Елизавета Новикова
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