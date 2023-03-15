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16:22, 15 марта 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции

В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна в городе Вятские Поляны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Вятских Полянах задержали 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Кировской области.

В отношении него возбудили дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

По данным следствия, 15 марта нетрезвый россиянин достал ружье и стал стрелять из окна квартиры на пятом этаже в сторону сотрудников полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле у начальника регионального управления СКР.

Как стало известно ранее, во время ЧП местные жители спрятались за гаражами. На место происшествия прибыла полиция и вела переговоры со стрелком, призывая его прекратить стрельбу и сдаться. Известно, что в течение нескольких дней до этого мужчина употреблял алкоголь.

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Елизавета Новикова
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