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16:59, 15 марта 2023Силовые структуры

Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео

СКР показал видео из квартиры, откуда вел стрельбу пьяный житель города Вятские Поляны
Начало событий в новости Россиянина задержали за стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции

Следственный комитет России (СКР) показал видео из квартиры пьяного жителя города Вятские Поляны Кировской области, открывшего стрельбу из окна. Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой ведомства.

На кадрах видны гильзы, ружье, отметины от выстрелов.

Ранее 15 марта сообщалось о задержании 47-летнего стрелка. В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате стрельбы был ранен один силовик.

По версии следствия, 15 марта мужчина в состоянии опьянения из окна квартиры вел стрельбу из ружья по полицейским.

Любовь Ширижик
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