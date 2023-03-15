Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео

СКР показал видео из квартиры, откуда вел стрельбу пьяный житель города Вятские Поляны

Россиянина задержали за стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции

Начало событий в новости Россиянина задержали за стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции

Следственный комитет России (СКР) показал видео из квартиры пьяного жителя города Вятские Поляны Кировской области, открывшего стрельбу из окна. Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой ведомства.

На кадрах видны гильзы, ружье, отметины от выстрелов.

Ранее 15 марта сообщалось о задержании 47-летнего стрелка. В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате стрельбы был ранен один силовик.

По версии следствия, 15 марта мужчина в состоянии опьянения из окна квартиры вел стрельбу из ружья по полицейским.