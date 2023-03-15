Задержание стрелявшего из окна квартиры россиянина попало на видео

Росгвардия показала видео задержания открывшего стрельбу из окна в городе Вятские Поляны

Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео

Начало событий в новости Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео

Задержание спецназом Росгвардии пьяного мужчины, который вел стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны Кировской области, попало на видео. Соответствующие кадры ведомство предоставило «Ленте.ру».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые удерживают открывшего стрельбу россиянина, а затем ведут его в наручниках.

В Росгвардии сообщили, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 47-летний местный житель стрелял из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Рикошетом от одного из выстрелов был ранен сотрудник полиции, угрозы его жизни нет.

Следователи возбудили в отношении стрелка уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.