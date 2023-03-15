Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 15 марта 2023Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России уничтожили американскую гаубицу Paladin ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили поставленную Киеву американскую самоходную гаубицу М109 Paladin. Об этом в ходе брифинга Минобороны (МО) сообщил официальный спикер ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самоходка Paladin была уничтожена на донецком направлении спецоперации. При этом, по словам представителя МО, это не единственный образец западного вооружения, уничтоженный российскими военными.

Так на купянском направлении ВС России уничтожили польскую гаубицу Krab, а на краснолиманском и донецком направлениях — артиллерийские системы M777, также поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) США.

ВСУ уже неоднократно теряли в боях с российскими военными западное вооружение. Так в январе Украина лишилась артиллерийских систем М777, двух самоходных артиллерийских установок Paladin и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А в феврале Минобороны заявляло об уничтожении норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В России заявили о приближающемся завершении борьбы за Артемовск
Педофилу-убийце вынесли приговор в Подмосковье
Экоактивисты подали в суд на Байдена
В Кремле отреагировали на выдачу российскими военкоматами повесток
Кремль заявил о нахождении отношений России и США в низшей точке
В Подмосковье неадекватный прохожий напал с ножом на полицейского
В США забеспокоились из-за последствий крушения беспилотника в Черном море
Пригожин заявил о расширяющемся окружении Артемовска
TikTok захотел отделиться от материнской компании
Россиянка выпала из такси на ходу и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.