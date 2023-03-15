Минобороны России сообщило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России уничтожили американскую гаубицу Paladin ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили поставленную Киеву американскую самоходную гаубицу М109 Paladin. Об этом в ходе брифинга Минобороны (МО) сообщил официальный спикер ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самоходка Paladin была уничтожена на донецком направлении спецоперации. При этом, по словам представителя МО, это не единственный образец западного вооружения, уничтоженный российскими военными.

Так на купянском направлении ВС России уничтожили польскую гаубицу Krab, а на краснолиманском и донецком направлениях — артиллерийские системы M777, также поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) США.

ВСУ уже неоднократно теряли в боях с российскими военными западное вооружение. Так в январе Украина лишилась артиллерийских систем М777, двух самоходных артиллерийских установок Paladin и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А в феврале Минобороны заявляло об уничтожении норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.