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15:07, 3 февраля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении норвежского ЗРК NASAMS в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили норвежский ЗРК NASAMS в районе Красноармейска в ДНР
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Soldatnytt / Wikimedia

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил (ВС) России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена пусковая установка ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS норвежского производства. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 403 зенитных ракетных комплекса и 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что очередная помощь США Украине включит восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) Avengers, а также системы NASAMS. Уточнялось, что стоимость техники составит около двух с половиной миллиардов долларов.

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О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие действия стали ответом на просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 3 февраля 2023 года, отметил, что территория Донбасса не до конца защищена, поэтому спецоперация продолжается.

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Евгения Куликова
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