Кремль оценил защищенность Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь Песков: Донбасс не до конца защищен, поэтому спецоперация продолжается

Территория Донбасса не до конца защищена, поэтому специальная военная операция продолжается. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, безопасность другого российского региона — Крыма — обеспечена надежно.

Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко объявил о создании штурмовых бригад для создания Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений составят действующие и бывшие военные, а также пограничники и полицейские «со значительным боевым опытом». Доукомплектация будет производиться за счет добровольцев. Проект штурмовых бригад назвали «Гвардия наступления».