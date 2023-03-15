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23:39, 15 марта 2023Россия

В Минобороны раскрыли подробности разговора Шойгу и Остина

Шойгу: причиной инцидента с БПЛА стало несоблюдение США зоны ограничения полетов
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским БПЛА в воздушном пространстве над Черным морем. Подробности телефонного разговора Минобороны РФ раскрыло в Telegram-канале.

В ходе беседы Шойгу заявил, что причиной инцидента стало несоблюдение США заявленной Россией зоны ограничения полетов, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Москвы.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия будет и впредь «реагировать соразмерно» на все провокации, подобные полету беспилотников США у границ РФ.

Шойгу и Остин также отметили, что крупнейшие ядерные державы должны сохранять военные каналы связи для обсуждения кризисных ситуаций.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

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Марина Совина
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