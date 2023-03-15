Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 15 марта 2023Мир

В Польше сообщили о ликвидации «российской шпионской сети»

RMF FM: спецслужбы Польши ликвидировали «российскую шпионскую сеть», готовившую диверсии

Фото: Fotorince / Shutterstock / Fotodom

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ликвидировало «российскую шпионскую сеть», которая якобы готовила диверсии. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.

«Польские спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести в нашей стране подготовку к диверсионным действиям», — заявил портал. Уточняется, что участники сети установили видеокамеры на маршрутах железных дорог, чтобы фиксировать движение.

RMF FM пишет, что больше всего камер установили в Подкарпатском воеводстве, а также около аэропорта Ясенка — главного перевалочного пункта для доставки западного оружия на Украину. Отмечается, что всего польские спецслужбы задержали шесть человек.

Ранее сообщалось, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Число самолетов, которые могут передать Киеву, пока не озвучено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США сочли непреднамеренным инцидент с рухнувшим в Черное море беспилотником
Подмосковные врачи удалили из спины ребенка шестисантиметровую опухоль
Стюардесса сняла на видео сбор на работу и восхитила пользователей сети
Мужчина голыми руками поймал крупную рыбу на автомобильной дороге
Арестованный после смерти своего ребенка российский блогер попытался сбежать
Россияне стали чаще жаловаться на ЖКХ
Эрдоган принял решение по вступлению Финляндии в НАТО
Гоблин рассказал о работе надзирателем в тюрьме
В Британии встревожились из-за российского «Посейдона»
Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.