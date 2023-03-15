В Польше сообщили о ликвидации «российской шпионской сети»

RMF FM: спецслужбы Польши ликвидировали «российскую шпионскую сеть», готовившую диверсии

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ликвидировало «российскую шпионскую сеть», которая якобы готовила диверсии. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.

«Польские спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести в нашей стране подготовку к диверсионным действиям», — заявил портал. Уточняется, что участники сети установили видеокамеры на маршрутах железных дорог, чтобы фиксировать движение.

RMF FM пишет, что больше всего камер установили в Подкарпатском воеводстве, а также около аэропорта Ясенка — главного перевалочного пункта для доставки западного оружия на Украину. Отмечается, что всего польские спецслужбы задержали шесть человек.

Ранее сообщалось, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Число самолетов, которые могут передать Киеву, пока не озвучено.