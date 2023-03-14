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15:20, 14 марта 2023Мир

Польша заявила о возможности поставить Украине истребители МиГ-29

Премьер Польши Моравецкий заявил о возможности поставить Украине истребители МиГ-29

Фото: David W Cerny / Reuters

Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Цитату приводит Reuters.

Моравецкий говорил об этом еще 17 февраля, но подчеркивал, что это может произойти только в коалиции с другими странами НАТО. Варшава располагает 28 истребителями МиГ-29, они расположены на авиабазе в городе Мальборк.

Число самолетов, которые могут передать Киеву, пока не озвучено.

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Виктория Кондратьева
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