Польша заявила о возможности поставить Украине истребители МиГ-29

Премьер Польши Моравецкий заявил о возможности поставить Украине истребители МиГ-29

Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Цитату приводит Reuters.

Моравецкий говорил об этом еще 17 февраля, но подчеркивал, что это может произойти только в коалиции с другими странами НАТО. Варшава располагает 28 истребителями МиГ-29, они расположены на авиабазе в городе Мальборк.

Число самолетов, которые могут передать Киеву, пока не озвучено.