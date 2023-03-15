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05:53, 15 марта 2023Мир

Посол заявил о сборе данных американскими беспилотниками у границ России

Посол Антонов заявил, что БПЛА США собирают у границ РФ данные, которые использует Киев
СюжетРакетные удары по Украине:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские беспилотники занимаются у границ России сбором данных, которые потом используются Украиной для ударов по российским силам и территории. Ответ дипломата опубликован на канале диппредставительства в Telegram.

Антонов отметил, что деятельность военных США у российских границ вызывает озабоченность, и назвал ее недопустимой. В частности, речь идет и об использовании беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). «Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории», — заявил он.

Посол выразил надежду на то, что в дальнейшем США воздержатся от спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи рубежей России.

Ранее Анатолий Антонов предостерег самолеты и корабли США от приближения к государственным границам России. По его словам, американским самолетам и кораблям «нечего делать» вблизи российских границ.

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Марина Совина
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