В еще одном регионе начали раздавать повестки для актуализации данных россиян

В Пензенской области начали раздавать повестки для актуализации данных воинского учета

В Пензенской области начали раздавать повестки гражданам для актуализации данных воинского учета. Об этом сообщили в военном комиссариате региона, пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что местным жителям разносят повестки в военкомат. Причину данных действий, по словам граждан, сотрудники комиссариата не уточняли.

«Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки — шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе — 30-дневные с офицерами», — сообщили в военкомате области.

По словам собеседника агентства, комиссариаты проводят плановые мероприятия, в которые будут входить военные сборы по военно-учетным специальностям.

14 марта власти еще одного российского региона — Воронежской области — заявили о начале выдачи повесток гражданам. В пресс-службе региональных властей уточнили, что повестки необходимы для уточнения данных воинского учета.