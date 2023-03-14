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18:47, 14 марта 2023Россия

Власти российского региона объяснили начало вручения повесток

В Воронежской области начали выдавать повестки для актуализации данных воинского учета

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Повестки, которые начали выдавать гражданам в Воронежской области, нужны для актуализации данных воинского учета. Так эти мероприятия объяснили в Telegram-канале правительства региона.

«Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, власти напомнили работодателям об обязанности отпускать в военкоматы сотрудников, которые получили повестки. После посещения комиссариатов работники вернутся к выполнению трудовых обязанностей, добавили в областном правительстве.

Ранее военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников предрек, что российскую группировку войск в районе Запорожья удастся усилить за счет 400 тысяч новых солдат. При этом он отметил, что речь не идет о новой волне мобилизации.

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Никита Абрамов
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