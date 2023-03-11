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07:25, 11 марта 2023Россия

В России предрекли усиление группировки в Запорожье за счет 400 тысяч солдат

Военный политолог Иванников: Россия усилит группировку в Запорожье за счет новых солдат

Фото: РИА Новости

Военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с Ura.ru предрек, что российскую группировку войск в районе Запорожья удастся усилить за счет 400 тысяч новых солдат. При этом он отметил, что речь не идет о новой волне мобилизации.

«В России сейчас происходит перманентные события по усилению группировки войск. Речь не идет о мобилизации, а о привлечении в Вооруженные силы специалистов, которые ранее были уволены по различным причинам», — заявил он.

Эксперт пояснил, что военкоматы ищут грамотных руководителей и предлагают им вышестоящие должности в звании от лейтенанта до полковника, пополняя таким образом командный состав. По его словам, в случае необходимости это поможет перебросить в Запорожскую область большее число бойцов.

Иванников подчеркнул, что Украине вряд ли удастся вывести регион из-под контроля России, поскольку, несмотря на скопление там военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), они не готовы пойти в наступление и не смогут сделать этого в ближайшее время.

Ранее стало известно, что отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» форсируют реку Бахмутку и прорываются к центру Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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