Акции швейцарского банка рекордно обвалились

Акции Credit Suisse рухнули на 25 процентов и обновили исторический минимум

В ходе торгов 15 марта акции банка Credit Suisse рекордно упали — к закрытию предыдущего дня котировки рухнули на 25 процентов и обновили исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

В нижней точке стоимость ценных бумаг группы опускалась до 1,7 швейцарского франка за штуку. На момент написания материала акции Credit Suisse торговались на уровне 1,75 франка. Падение привело к снижению ведущего индекса европейских банков Euro Stoxx Banks на семь процентов — рекордных с начала января.

Обвал ценных бумаг Credit Suisse был связан с отказом крупнейшего акционера — Saudi National Bank — от дополнительных инвестиций в «проблемный швейцарский банк», пишет Bloomberg. Ранее на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов Credit Suisse потерял старейшего и одного из своих крупнейших акционеров — от 10-процентной доли в банке в начале марта избавилась инвестиционная компания Harris Associates.

Предыдущий рекорд котировки установили 13 марта, тогда на минимуме цена акции достигала отметки в 2,1 франка за штуку. Тогда на падение повлияла ситуация с обанкротившимся американским Silicon Valley Bank (SVB). За распродажей ценных бумаг разорившегося банка последовал обвал акций американских, а впоследствии и европейских банков. Крах одного из крупнейших банков США вызвал у инвесторов по всему миру опасения, что другие кредитные организации может ожидать та же участь, что и SVB.