Депутат Михаил Романов оценил работу Минэнерго в условиях внешних санкций

В Государственной Думе в рамках «правительственного часа» перед депутатами выступил министр энергетики России Николай Шульгинов. Он рассказал о реализации приоритетных проектов развития отрасли. От имени Комитета Государственной Думы по контролю по этой теме выступил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Министр рассказал о том, как ведется работа по развитию инвестиционного потенциала, инновационности и цифровой трансформации отраслей ТЭК в условиях внешних санкций и современной внешнеполитической обстановки.

От имени Комитета по контролю Михаил Романов отметил заслуги Министерства энергетики в обеспечении стабильной работы отрасли на фоне жесточайшего санкционного давления.

«Именно энергетический сектор стал одной из главных мишеней антироссийских санкций. Несмотря на созданные недружественными странами проблемы и ограничения, удалось перестроить отрасль энергетики без каких-либо критических для экономики и населения последствий. И в этом, безусловно, необходимо отметить роль Министерства энергетики Российской Федерации», — сказал Михаил Романов.

Вместе с тем, парламентарий отметил, что, по мнению членов Комитета по контролю, в условиях перестройки энергетического сектора необходима актуализация Энергетической стратегии Российской Федерации.

«Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе уточненный документ будет разработан и представлен для обсуждения. В контексте реализации действующей Стратегии представляется необходимым приложить максимальные усилия для скорейшего старта эксплуатации отечественного оборудования, для ликвидации недостатков при реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, для повышения интенсивности мероприятий по содержанию и ремонту линейных объектов. Также просим Министерство обратить внимание на необходимость соблюдения графиков ограничения подачи коммунальных услуг и на недопустимость их произвольной тарификации со стороны коммерческих организаций», — сказал Михаил Романов.

Отдельно первый заместитель председателя Комитета по контролю остановился на реализации программ газификации и догазификации.

«Два года назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" о бесплатной газификации частных домовладений. В 2022 году по поручению президента газификация стала бессрочной. Комитет по контролю отмечает рост темпов строительства газовой инфраструктуры, который по итогам 2022 года в три раза превысил результаты 2021 года. Кроме того, благодаря скоординированной работе Министерства, региональных властей, и компании "Газпром межрегионгаз" заметно возросли темпы подключения населения к газу. По состоянию на 31 декабря 2022 г. заключено более 719,3 тысячи договоров на догазификацию», — сказал Михаил Романов.

Комитет по контролю порекомендовал Министерству энергетики рассмотреть вопрос об усилении роли ведомства в рамках обеспечения надлежащей координации и эффективного взаимодействия участников газификационного процесса и согласился с инициативой Счетной палаты о создании профильного федерального проекта. По итогам «правительственного часа» предложения Комитета по контролю будут включены в проект постановления Госдумы с учетом обсужденных вопросов и выявленных Комитетом проблем отрасли, а также позиции Генеральной прокуратуры и Счетной палаты.