В Москве завершились переговоры Путина и Асада

Дмитрий Песков сообщил о завершении трехчасовых переговоров Путина и Асада

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Пескова, завершилась ли встреча. «Да. 30 минут назад», — ответил он.

Известно, что переговоры двух президентов в Кремле стартовали в 17:06 мск. Они длились три часа и завершились около 20:00.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. До этого лидеры двух стран виделись в сентябре 2021 года, во время визита Асада в российскую столицу.

В Кремле отмечали, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуация в Арабской Республике в целом.