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20:45, 15 марта 2023Мир

В Москве завершились переговоры Путина и Асада

Дмитрий Песков сообщил о завершении трехчасовых переговоров Путина и Асада
Башар Асад и Владимир Путин

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Пескова, завершилась ли встреча. «Да. 30 минут назад», — ответил он.

Известно, что переговоры двух президентов в Кремле стартовали в 17:06 мск. Они длились три часа и завершились около 20:00.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. До этого лидеры двух стран виделись в сентябре 2021 года, во время визита Асада в российскую столицу.

В Кремле отмечали, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуация в Арабской Республике в целом.

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Полина Матюхина
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