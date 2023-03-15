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07:03, 15 марта 2023Экономика

Названы причины падения цен на газ в Европе

Эксперт по энергетике Пикин связал падение цен на газ в Европе с погодными условиями

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Существенное падение цен на газ в Европе объясняется окончанием отопительного сезона, в дальнейшем ожидается сохранение уровня цен на текущем уровне. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя данные о том, что цены на газ в Европе ускорили падение, рухнув почти на 10 процентов.

«Отопительный период подошел к концу, все проблемы, если и будут, то ожидаются только летом. Спрос в апреле будет самым низким, потому что отопление в большей части Европы прекратится из-за температурного фактора. Поэтому и возникла такая ситуация, цены уходили ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Зима прошла, все проблемы пройдены — сейчас мы ждем подготовку к следующему отопительному сезону», — объяснил специалист.

Пикин также усомнился в том, что в весенний период цены вырастут до предыдущих показателей.

«Пока будет весна, нет предпосылок для существенного роста цен на газ. Летом, по всей видимости, будет жесткая конкуренция за сжиженный газ, чтобы заполнять газовые хранилища. Все зависит от того, в каком объеме Китай будет закупать газ. В прошлом году Европе очень повезло, так как Китай был на карантине, и газ, который должен был пойти в Китай, пошел в Европу. По сути, Европа забирала себе все объемы сжиженного газа по любым ценам», — добавил эксперт.

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14 марта цены на газ в Европе ускорили падение, рухнув почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В ходе сессии стоимость опускалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

К вечеру вторника апрельские фьючерсы по индексу TTF торговались по 495,6 доллара за тысячу кубометров, теряя 9,7 процента. Несмотря на стремительное снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.

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Кирилл Садовский
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