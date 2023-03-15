Россияне пожаловались на необходимость работать во время отпуска

«Росгосстрах»: 37 процентов россиян решают рабочие проблемы во время отпуска

Россияне пожаловались, что вынуждены работать в отпуске из-за перфекционизма и строгого руководства. Об этом стало известно из результатов опроса страховой компании «Росгосстрах», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Уточнялось, что 37 процентов опрошенных не могут отвлечься от форс-мажоров и часто решают рабочие проблемы во время отдыха, еще 32 процента пожаловались на необходимость периодически вовлекаться в рабочий процесс. Среди причин, мешающих наслаждаться отпуском, респонденты назвали перфекционизм (41 процент), требования начальства (15 процентов) и собственный фанатизм по отношению к работе (11 процентов).

Также по 10 процентов участников опроса признались, что не могут насладиться свободным временем или делают это неудачно из-за хронической усталости, пять процентов объяснили невозможность отдохнуть выбором слишком активного отдыха. Все же большинство россиян (57 процентов) заявили, что им удается продуктивно провести отпуск.

Специалисты выяснили, что 35 процентов респондентов уходят в отпуск раз в год, почти столько же — 34 процента — два раза в год. Реже, чем раз в год, берут отдых 15 процентов опрошенных, еще 14 процентов — несколько раз в год.

Ранее в марте сообщалось, что каждый восьмой россиянин остался без отпуска в 2021-2022 годах. Не использовавшие отпуск россияне описали свои эмоции как «опустошенность» — это отметили 34 процента участников опроса.