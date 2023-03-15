Неуловимый лис по прозвищу Рэмбо четыре года дурачил охотников

В Австралии неуловимый лис по прозвищу Рэмбо четыре года истреблял редких животных

В Австралии объявили об исчезновении из заповедника Пиллига в штате Новый Южный Уэльс лиса, который четыре года дурачил охотников и истреблял редких животных. Об этом сообщает Daily Mail.

Неуловимому животному дали прозвище Рэмбо, потому что он оставался последним хищником на огороженной территории заповедника, которого не удавалось поймать. Активные поиски лиса велись потому, что на территории Пиллига обитают австралийские животные, находящиеся на грани исчезновения, в частности, кроличьи бандикуты и карликовые кенгуру.

Лис мастерски обходил ловушки с ядом и избегал масштабных облав, в ходе одной из которых охотники с собаками прочесывали Пиллига на протяжении 55 дней. Кроме того, Рэмбо почти не попадал на кадры фотоловушек. Обнаружив установленную людьми камеру однажды, в дальнейшем он обходил ее стороной.

Следопыт Джеймс Стивенс прошел по территории заповедника сотни километров пешком в безуспешных попытках выследить лиса. «Никому не нравится проигрывать. Особенно когда у противника мозг вдвое меньше твоего», — пошутил австралиец.

Сотрудники заповедника объявили, что Рэмбо не появлялся на кадрах фотоловушек с 9 октября 2022 года, а охотники не нашли его новых следов. Специалисты считают, что лис погиб во время наводнения, произошедшего в районе его излюбленного ручья в конце октября.

В Пиллиго ведутся работы по восстановлению популяций редких видов австралийской фауны, которые пострадали от животных, завезенных на территорию Австралии из Европы. В частности, сотрудникам Пиллиго удалось воссоздать крупную популяцию желтоногой сумчатой мыши и других редких зверей. Лисы, которых начали завозить в Австралию в XIX веке, являются одной из главных угроз для местных видов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании лиса вломилась в дом, когда хозяева спали, и устроила погром. В ванной комнате животное сорвало со стены две полки, перевернуло цветочные горшки и помочилось на пол.