Лиса вломилась в дом к спящей паре и устроила погром в ванной

Daily Mail: лиса залезла в дом, понаблюдала за спящей парой и устроила погром в ванной

Лиса вломилась в дом жителей британской деревни Саут-Литтлтон, графство Вустершир, залезла в спальню и понаблюдала за тем, как они спят, а потом устроила погром в ванной комнате. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Бет Пинфилд проснулась посреди ночи от шума и подумала, что их кот по кличке Салем носится по дому в пять утра. Но затем она увидела большую лису, которая смотрела на нее из темноты. Женщина разбудила возлюбленного Лайама Ибботсона, чтобы он помог прогнать незваную гостью, но мужчина вскрикнул от неожиданности и напугал лису.

Животное бросилось в ванную комнату, сорвало со стены две полки, перевернуло цветочные горшки и помочилось на пол. В итоге на то, чтобы прогнать лису, паре потребовалось около полутора часов и швабра, а запах лисьей мочи не выветривался еще много дней.

На видео четвероногая взломщица сидит на подоконнике в окружении разбросанных ею цветочных горшков и баночек с косметикой. Британцы предполагают, что любознательная лиса проникла в дом через открытое окно или дверцу для кота. Питомец пары не пострадал. Хозяева рассказали, во время инцидента Салема больше всего заботила охрана его еды.

Ранее сообщалось, что выдра проникла в загородный дом супружеской пары в британской деревне Скинбернесс, графство Камбрия, устроила дебош и заснула в хозяйской постели. Предположительно, зверек проник в помещение через дверцу, которую пара сделала для кошки.

