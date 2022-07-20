Выдра устроила дебош в доме супругов, съела кошачий корм и заснула на кровати

The Mirror: муж и жена услышали странные звуки в доме и нашли выдру в своей постели

Выдра проникла в загородный дом супружеской пары в британской деревне Скинбернесс, графство Камбрия, устроила дебош и заснула в хозяйской постели. Об этом сообщает The Mirror.

73-летняя Линда Голди и ее 70-летний муж Питер отдыхали, когда в их дом пробралась выдра. Предположительно, зверек проник в помещение через дверцу, которую пара сделала для кошки по кличке Милли. Линда читала книгу в своей комнате и услышала странные звуки. Она предположила, что это хулиганит Милли, но Питер решил проверить, в чем дело. Мужчина обнаружил, что занавески в гостиной разодраны в клочья, а подсвечник сброшен на пол. Кроме того, неизвестный нарушитель спокойствия съел корм Милли, после чего его стошнило на ковер.

По следам разгрома Питер понял, что незваный гость отправился в спальню. Там мужчина нашел выдру, которая мирно спала, свернувшись калачиком на кровати. Когда британец сообщил о находке жене, она не поверила. «Муж сказал мне, что раньше видел в саду выдру, и она убежала. Сначала я не обратила на это внимания и пошла читать книгу. Потом я слышала скрип кошачьей дверцы, и теперь понимаю, что это была выдра», — пояснила британка.

Заручившись помощью мужчины, которого пара в этот день наняла для очистки печи, Питер согнал выдру из постели на ковер. Сначала зверек спрятался под шкафом Линды, после чего невозмутимо вышел в прихожую и скрылся за дверью.

«Она прогуливалась по комнате так, как будто это ее дом. Это было очень смешно», — сказала Линда. Она отметила, что после визита зверька ей пришлось стирать простыни и чистить ковры. «Кошка сильно испугалась, но мы рады, что их пути не пересеклись. Это могло бы закончиться очень плохо», — подчеркнула пара.

Ранее сообщалось, что стая из четырех выдр искусала женщину, которая плавала в Большой лагуне в американском штате Калифорния. Пострадавшая получила серьезные раны и была в шоке от произошедшего.