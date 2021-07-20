Стая выдр окружила и искусала пловчиху

Стая из четырех выдр искусала женщину, которая плавала в Большой лагуне в американском штате Калифорния. Об этом сообщает газета Mad River Union.

Пловчиха, которая предпочла сохранить анонимность, рассказала, что пришла купаться утром чуть раньше, чем обычно. На ней были купальник, шапочка, перчатки и обувь для плавания.

Женщина успела отплыть около 70 метров от причала, когда на нее напала стая выдр. «Я была в своих мыслях, и внезапно что-то схватило меня», — рассказала она.

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На долю секунды американка подумала, что это акула или морской котик, но затем она присмотрелась и поняла, что ее окружили речные выдры. «Они продолжали наступать на меня. Я начала кричать на них», — рассказала купальщица. Она попыталась поплыть к берегу.

Еще одна женщина, которая также решила сохранить свое имя в тайне, видела произошедшее с берега. Она собиралась заходить в воду и услышала крик. Вместе с другим купающимся очевидица побежала на помощь пострадавшей. Как только та подплыла ближе к берегу и смогла встать на дно, выдры неожиданно исчезли.

Пострадавшая получила серьезные раны и была в шоке от произошедшего. Она отправилась в отделение экстренной помощи, но ее перенаправили в больницу города Арката. Американке потребовались антибиотики и серия уколов от бешенства. У нее осталось около 30 отметин от укусов.

По словам женщины, которая видела произошедшее с берега, выдры обитают недалеко от причала. По всей видимости, они защищали детенышей.

Ранее сообщалось, что в парке американского города Анкоридж, штат Аляска, агрессивные выдры напали на домашнюю собаку. Хозяин пса отогнал маленьких хищников от питомца, в результате на его руке остался след от укуса.