На Украине сообщили о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»
Минобороны Украины сообщило о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»СюжетМинобороны:
Заседание контактной группы по поддержке Украины со стороны НАТО в формате «Рамштайн» началось в онлайн. Об этом в своем Twitter заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Рамштайн-10 начинается. На этот раз мы встречаемся онлайн. Следите за новостями!», — написал министр.
Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась в Германии 14 февраля. Прибывший на переговоры Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсуждали поставки оружия и военной техники Украине.