На Украине сообщили о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»

Минобороны Украины сообщило о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»

Заседание контактной группы по поддержке Украины со стороны НАТО в формате «Рамштайн» началось в онлайн. Об этом в своем Twitter заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Рамштайн-10 начинается. На этот раз мы встречаемся онлайн. Следите за новостями!», — написал министр.

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась в Германии 14 февраля. Прибывший на переговоры Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсуждали поставки оружия и военной техники Украине.