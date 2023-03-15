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17:09, 15 марта 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»

Минобороны Украины сообщило о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Probst / AP

Заседание контактной группы по поддержке Украины со стороны НАТО в формате «Рамштайн» началось в онлайн. Об этом в своем Twitter заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Рамштайн-10 начинается. На этот раз мы встречаемся онлайн. Следите за новостями!», — написал министр.

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась в Германии 14 февраля. Прибывший на переговоры Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсуждали поставки оружия и военной техники Украине.

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Алевтина Запольская
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