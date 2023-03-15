Вору в законе Рашиду Джамбульскому запросили 21 год колонии за статус

В Татарстане прокурор запросил 21 год колонии вору в законе Рашиду Джамбульскому за статус

В Верховном суде Республики Татарстан прошли прения сторон на процессе по уголовному делу вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский. Об этом сообщает «БизнесОнлайн».

Прокурор попросил приговорить авторитета к 21 году колонии с признанием его виновным по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а также назначить ему штраф в один миллион рублей. Вместе с Хачатряном судят девять участников преступного сообщества «Татаринские», которых предложено осудить на разные сроки.

По версии следствия, они руководили в Чистополе двумя организованными преступными группировками (ОПГ), входившими в состав ОПС Хачатряна. Одна из группировок специализировалась на вымогательстве у бизнесменов под угрозой расправы. Вторая ОПГ занималась аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество.

Большую часть денег, полученных преступным путем, бандиты передавали вору в законе, который увозил их в Оренбург. В ходе обысков у членов ОПГ нашли холодное оружие, SIM-карты и телефоны, банковские карты, а также более миллиона рублей и около шести тысяч долларов.

12 августа 2019 года сообщалось о задержании Хачатряна.

Он родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Его короновали в марте 1997 года, через некоторое время он создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями и распространением наркотиков.