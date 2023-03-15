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12:31, 15 марта 2023Моя страна

В Майском после ремонта вновь открыли детскую поликлинику

В Майском, Кабардино-Балкария, после капитального ремонта открыли детскую поликлинику

Кадр: Вести

Детскую поликлинику вновь открыли после капитального ремонта в Майском, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, педиатрическое отделение поликлиники городской Центральной районой больницы находится на первом этаже жилого дома. Отмечается, что учреждение восстановили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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Известно, что проект предусматривал частичную перепланировку помещений, установку новых современных систем вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. Вдобавок в здании появились дополнительные бытовые помещения, комнаты для игр и приема пищи. Кроме того, в учреждении организовали кабинеты доврачебной и неотложной помощи, а также прививочную и процедурную комнаты.

После строительных работ процесс работы организовали исходя из принципов «бережливой поликлиники», который подразумевает максимальное сохранение ресурсов врачей и пациентов. Так, детей с симптомами простуды принимают отдельно от остальных.

В ноябре 2022 года в Тереке также завершили капитальный ремонт Дома культуры. Работы проводились на средства, полученные по государственной программе «Культура Кабардино-Балкарии». В частности, в здании заменили все коммуникации на первом этаже, а также установили окна на фасаде и по периметру.

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Майя Пономаренко
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