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22:50, 15 марта 2023Мир

Пентагон заявил об ответственности Зеленского за ситуацию с Артемовском

Шеф Пентагона Остин: Зеленский должен сам решать, оставаться или отступать из Артемовска

Фото: Tom Brenner / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам решать, оставлять ли свою армию в Артемовске (украинское название — Бахмут) или отступать с выбранных позиций. Его слова приводит РИА Новости.

Министр обороны США указал, что Зеленский ведет это сражение, и только ему «решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте».

При этом отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет означать для Киева поражения в конфликте с Россией, считает Остин. «Это может и, вероятно, будет означать, что он перегруппируется, чтобы сохранить преимущество», — допустил шеф Пентагона.

Ранее российский военный аналитик Василий Дандыкин завил о том, что борьба за Артемовск близится к завершению. «Сейчас понятно, что у украинских частей в Артемовске дела обстоят плохо», — отметил Дандыкин. По словам аналитика, у ВСУ в городе осталось свободным небольшое «горло», через которое им могут поставлять боеприпасы и подкрепление. При этом, отметил он, этот путь простреливается российскими войсками и постепенно сужается.

Марина Совина
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