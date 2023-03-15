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17:02, 15 марта 2023Силовые структуры

Росгвардия нашла схрон с СВУ и предотвратила диверсию в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили схрон с СВУ в недостроенном доме и предотвратили диверсию в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Росгвардейцы обнаружили схрон и предотвратили диверсию в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы нашли тайник в недостроенном доме. Из него изъяли стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1700 патронов. Кроме того, росгвардейцы нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

Так как дом находился недалеко от маршрутов передвижения войск, то находки могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта.

Ранее в ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил радиозонд, который использовали украинские диверсанты для передачи разведданных о местонахождении ВС России.

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Екатерина Власова
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