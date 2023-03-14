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11:10, 14 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы перехватили в ЛНР радиозонд украинских диверсантов

В ЛНР росгвардейцы обнаружили радиозонд украинских диверсантов для передачи данных о ВС РФ

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил радиозонд, который использовали украинские диверсанты для передачи разведданных о местонахождении ВС России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибор, как предполагается, является метеозондом, но был адаптирован противником для передачи данных. Росгвардейцы нашли его после того, как было установлено место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум». В указанный квадрат отправились спецназовцы, которые и обнаружили передающее устройство.

Оно направлено специалистам для дальнейшего изучения.

3 марта сообщалось, что беспилотники Росгвардии нашли более 130 опорных пунктов Вооруженных сил Украины в Запорожской и Херсонской областях за период проведения специальной военной операции (СВО). Всего за время проведения СВО беспилотники Росгвардии совершили более 700 полетов на южном направлении.

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Любовь Ширижик
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