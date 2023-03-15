Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:55, 15 марта 2023Путешествия

Назван срок службы российских пассажирских самолетов

Глава Минтранса заявил, что эксплуатируемые российские самолеты прослужат около 10 лет

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские авиакомпании смогут поддерживать летную годность эксплуатируемых пассажирских самолетов около 10 лет. Такой срок службы лайнеров назвал глава Минтранса и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту, пишет «Интерфакс».

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, — 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей», — заявил Савельев.

По оценке министра, в России сейчас эксплуатируются 1297 самолетов, из которых 1167 — пассажирские. Глава «Аэрофлота» отметил, что ни один лайнер не «каннибализирован», все лайнеры работают в нормальном режиме и обеспечиваются запчастями.

«Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее все работает», — заверил Савельев.

Ранее Савельев рассказал, что правительство России выделило из бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По его словам, «Аэрофлот» уже выкупил с помощью этих средств 10 дальнемагистральных самолетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.