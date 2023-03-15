Назван срок службы российских пассажирских самолетов

Глава Минтранса заявил, что эксплуатируемые российские самолеты прослужат около 10 лет

Российские авиакомпании смогут поддерживать летную годность эксплуатируемых пассажирских самолетов около 10 лет. Такой срок службы лайнеров назвал глава Минтранса и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту, пишет «Интерфакс».

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, — 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей», — заявил Савельев.

По оценке министра, в России сейчас эксплуатируются 1297 самолетов, из которых 1167 — пассажирские. Глава «Аэрофлота» отметил, что ни один лайнер не «каннибализирован», все лайнеры работают в нормальном режиме и обеспечиваются запчастями.

«Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее все работает», — заверил Савельев.

Ранее Савельев рассказал, что правительство России выделило из бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По его словам, «Аэрофлот» уже выкупил с помощью этих средств 10 дальнемагистральных самолетов.