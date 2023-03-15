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11:17, 15 марта 2023Экономика

Из бюджета выделили сотни миллиардов на выкуп иностранных самолетов

Правительство РФ выделило около ₽300 млрд на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России выделило из бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, «Аэрофлот» уже выкупил с помощью этих средств 10 дальнемагистральных самолетов. При этом в 2022 году компания выкупила 18 самолетов самостоятельно. Всего иностранные лизингодатели хотели изъять у российских перевозчиков 595 самолетов, отметил министр. «Мы бы просто не смогли летать», — заключил он. Общее число самолетов в парке отечественных авиакомпаний Савельев оценил в 1,297 тысячи.

Савельев напомнил, что многие отечественные авиакомпании последовали требованиям зарубежных владельцев и сдали самолеты — из-за этого страна потеряла 75 бортов. Однако по закону выводить такие самолеты запрещено. «Мы их прикрыли этим законом, и они понимают, что самолеты не вывезти без согласования. Мы такого согласования, конечно, не дадим», — заверил он.

После ввода российских войск на Украину Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также техобслуживание и страхование бортов. Европейские власти также обязали местных лизингодателей потребовать вернуть все используемые в стране борты до конца марта. США также ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, а Boeing приостановил поставки самолетов и запчастей российским перевозчикам.

Однако по российские власти разрешили авиакомпаниям не возвращать самолеты — их перевели в отечественный реестр и продолжали эксплуатировать. Год назад глава Минтранса оценивал стоимость более 500 лайнеров иностранных лизингодателей, оставшихся в России, в 20 миллиардов долларов.

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Софья Ермакова
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