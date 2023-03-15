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16:05, 15 марта 2023Культура

Король Карл III посвятил гитариста Queen Брайана Мэя в рыцари

Король Великобритании Карл III присвоил рыцарский титул гитаристу группы Queen Брайану Мэю

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй удостоился титула рыцаря-бакалавра. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию NME.

Обряд посвящения провел король Великобритании Карл III. Монарх лично присвоил музыканту почетное звание. «Этот почетный знак — своего рода лицензия, доверенность на продолжение того, чем я занимаюсь», — прокомментировал сэр Мэй.

Отмечается, что титул рыцаря-бакалавра артисту присвоили не только за заслуги в творческой деятельности, но и за его активную общественную работу по защите животных и благотворительность в данной сфере.

О том, что Мэй удостоился почетного звания, стало известно еще в конце 2022 года. Мэй прокомментировал свое награждение в беседе с телеканалом Sky News. Он назвал посвящение в рыцари «своего рода вызовом».

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Сергей Равин
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