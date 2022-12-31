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06:36, 31 декабря 2022Культура

Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул

Гитарист группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра Великобритании
Брайан Мэй

Брайан Мэй . Фото: Denis Pellerin / Reuters

Гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра Великобритании. Список награжденных опубликован на сайте британского правительства.

Среди заслуг Мэя, которые перечислены в документе, достижения в сфере музыки, а также работа астрофизиком и деятельность по защите диких животных.

«Он восстановил Лондонскую стереоскопическую компанию в 2008 году, в 2015-м стал сооснователем Дня астероидов для защиты Земли от ударов астероидов», — говорится в документе. Также отмечается, что в 2009 году гитарист основал фонд Save-Me Trust.

Мэй прокомментировал свое награждение в беседе с телеканалом Sky News. Он назвал посвящение в рыцари «своего рода вызовом». «Я думаю, именно так я это расцениваю — творить добро в мире и делать лучше, чем я делал раньше», — подчеркнул он.

В октябре Queen выпустила ранее не издававшуюся песню Face It Alone, записанную в 1988 году. Композиция была записана при участии вокалиста группы Фредди Меркьюри во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в 1989 году. В настоящий момент песня доступна на стриминговых платформах Apple Music и Spotify. Позднее она появится в обновленной версии пластинки The Miracle.

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Марина Совина
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