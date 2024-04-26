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09:35, 26 апреля 2024Экономика

Банки усилили блокировку подставных карт для борьбы с «обнальщиками»

РБК: банки запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с мошенниками

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Крупные банки запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с подставными лицами (дропами, или дропперами), чьи банковские карты используют мошенники для вывода средств, похищенных со счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные кредитных организаций.

По словам руководителя Центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олега Замиралова, система Тинькофф-банка дает возможность обнаруживать дропов среди клиентов еще до того, как на их счетах появятся средства, полученные мошенническим путем. Банк тестировал эту систему с апреля прошлого по апрель текущего года и смог уменьшить количество дропов в банке вдвое, заблокировав порядка 130 тысяч таких счетов.

В ВТБ за прошлый год смогли задержать на дроп-счетах около миллиарда рублей, похищенных со счетов клиентов. Данные о противоправных операциях банк перенаправил в правоохранительные органы и Росфинмониторинг.

Сбербанк анонсировал программу борьбы с дропперами два года назад, говорил в феврале зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. За это время количество дропперов среди клиентов финорганизаций снизилось в 10-12 раз.

Ранее компания Bi.Zone раскрыла ключевые цели хакеров, атакующих Россию. В 76 процентах случаев мошенников привлекают деньги, пояснили там. Уровень подготовки киберпреступников при этом разнится: в их числе есть как опытные и обладающие глубокими техническими знаниями, так и слабо подготовленные лица, опирающиеся на вредоносное ПО.

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      Лилиана Набиуллина
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