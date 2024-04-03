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10:00, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Названы основные цели атакующих Россию хакеров

Bi.Zone: 76 процентов атакующих Россию хакеров интересуют деньги

Фото: KeepCoding / Unsplash

Подавляющее большинство атакующих Россию киберпреступников ставят перед собой исключительно финансовые задачи. В отчете Threat Zone 2024, подготовленном компанией Bi.Zone (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»), уточняется, что деньги интересуют 76 процентов злоумышленников.

«Киберпреступники с финансовой мотивацией значительно различаются по уровню подготовки: среди них есть как опытные, с глубокими техническими знаниями, так и преступники с низким уровнем подготовки, делающие ставку в основном на простое в использовании коммерческое вредоносное программное обеспечение. Наметившаяся ранее тенденция к снижению порога входа в киберпреступность сохранилась», — заявили в компании.

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Еще 15 процентов кибервзломщиков атаковали российские компании с целью шпионажа. При этом основным способом получения первоначального доступа к инфраструктуре жертвы назван фишинг. Вместе с тем в этом сегменте остаются любители более примитивных методов и коммерческого программного обеспечения.

Параллельно отмечается сокращение общего объема атак, совершаемых хактивистами — то есть хакерами, цель которых — привлечь внимание к различным проблемам, а не извлечь финансовую выгоду. На них пришлось лишь 9 процентов кибернападений. Более того, по данным аналитиков Bi.Zone, все больше хактивистов замечают в финансово мотивированных атаках.

«Трендом 2023 года также стал переход преступников этой категории от массовых атак к целевым, направленным точечно на организации, наиболее интересные злоумышленникам с точки зрения огласки. Сообщения об атаках преступники активно публиковали в своих Telegram-каналах и там же размещали полученные конфиденциальные данные», — отметили в Bi.Zone.

Тем временем мошенники начали использовать программы удаленного доступа для обмана жертв. О новой схеме мошенничества россиян предупредили в «Тинькофф». В банке рассказали, что мошенники начали звонить клиентам и уведомлять их о том, что у них якобы истекает договор на услуги связи, а для его продления необходимо сообщить код из СМС.

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      Артур Галеев
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