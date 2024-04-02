Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

«Тинькофф»: мошенники начали использовать программы удаленного доступа

Мошенники начали использовать программы удаленного доступа для обмана жертв. О новой схеме мошенничества россиян предупредили в «Тинькофф», передает РБК.

В банке рассказали, что мошенники начали звонить клиентам и уведомлять их о том, что у них якобы истекает договор на услуги связи, а для его продления необходимо сообщить код из СМС. После того как мошенники узнают код, они открыто признаются жертве, что обманули ее.

Затем, как отмечает «Тинькофф», злоумышленники звонят жертве с нового номера и представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Под разными предлогами они призывают жертву установить программу, которая предоставляет удаленный доступ и позволяет видеть все, что происходит на экране смартфона. Мошенники объясняют жертве, что приложение является антивирусом или программой банка, которая отслеживает действия недобросовестных сотрудников, объяснил замруководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов.

«Такие программы злоумышленники используют, чтобы увидеть сколько у клиента денег на счету. Это помогает им сильнее втереться в доверие — ведь такой информацией, по мнению запуганных жертв, могут владеть только люди с высоким уровнем доступа», — отметил Замиралов. По словам специалиста, программа также позволяет получить доступ к кодам, которые приходят на мобильный телефон жертв мошенничества.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы получить доступ к онлайн-банку. Для этого злоумышленники стремятся завладеть цифровой SIM‑картой жертвы.