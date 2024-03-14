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11:00, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кражей мобильных номеров

F.A.С.С.T.: мошенники пытаются украсть номер, чтобы войти в онлайн-банк

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Мошенники пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы войти в онлайн-банк. О новом виде мошенничества «Ленте.ру» рассказали специалисты компании F.A.С.С.T.

Эксперты компании предупредили россиян, что мобильный номер пытаются похитить с помощью подмены или восстановления цифровой SIM‑карты — eSIM. Злоумышленники создают заявку на сайте или в приложении оператора от лица пользователя на перевод номера с физической SIM-карты на цифровую. В результате мошенники получают доступ к номеру.

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«Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам. (...) Больше всего мошенников интересуют сервисы онлайн-банкинга. Сообщения с кодом подтверждения, которые будут приходить на номер, позволят снять все деньги со счета жертвы, оформить кредиты», — сообщил специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков.

Избежать контакта с мошенниками поможет соблюдение правил безопасности в сети. Эксперты напомнили, что необходимо включать во всех сервисах двухфакторную аутентификацию, а также использовать сложные пароли и регулярно менять их. Кроме того, пользователям посоветовали внимательно следить за сообщениями о перевыпуске и блокировке SIM-карты.

Ранее россиян предостерегли от установки на телефон одного вида приложений. Эксперты отметили, что программы, обеспечивающие удаленный доступ, могут использоваться мошенниками.

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      Мария Большакова
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