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09:37, 26 апреля 2024Из жизни

110-летний автомеханик раскрыл секрет активного долголетия

110-летний долгожитель из США назвал молоко секретом долголетия

Фото: Huy Phan / Unsplash

Супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Его историю рассказывает WNBC.

Винсент Дрансфилд из штата Нью-Джерси родился 28 марта 1914 года. Он ушел из школы после восьмого класса и устроился работать на ферму, чтобы помогать семье. Его юность пришлась на Великую депрессию, однако благодаря работе на ферме он хорошо питался и пил много молока, которое считает одним из секретов своего долголетия. «Я часто вспоминают то время и думаю, что это дало хороший старт моей жизни. И моим костям», — заявил долгожитель.

Мужчина больше 60 лет проработал автомехаником, а на пенсию ушел по просьбе жены, когда ему было около 80. Кроме того, он более 80 лет прослужил в добровольной пожарной охране родного Литл-Фолс. Дрансфилд назвал активный образ жизни еще одной причиной своего долголетия. Он никогда не занимался спортом, но много работал. Сейчас 110-летний американец с иронией относится к спортсменам, и когда видит бегунов на улице, спрашивает у родных: «Куда они все побежали?»

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При этом долгожитель никогда не придерживался диет и ел, что захочется. Он и сегодня часто покупает блюда из соседнего ресторана или готовые обеды для микроволновки. Более того, в 50 лет Дрансфилд начал курить, когда ему предложил сигарету один из коллег-пожарных. Однако 20 лет спустя он легко избавился от вредной привычки.

Дрансфилд живет один в доме, где поселился еще в 1945 году с супругой. Он сам себя обслуживает, и родные навещают его раз в неделю. Американец до сих пор водит автомобиль, и по словам знакомых, делает это лучше некоторых из них. У долгожителя один сын, трое внуков и семь правнуков.

Еще одной причиной своего долголетия Дрансфилд считает позитивное отношение к жизни. «Я сохраняю позитивный настрой. И когда что-то идет не так, не отступаю от этого. У меня все хорошо, и надеюсь, милостивый Господь сохранит меня как есть», — сказал американец.

Ранее 107-летний житель Великобритании отметил очередной день рождения и назвал простой секрет долгой жизни. Мужчина считает, что прожил так долго благодаря вере.

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      Никита Савин
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